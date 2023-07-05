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      Nike "N is for Nike"

      幼童夹克和长裤套装

      ¥499

      极地蓝
      中柔粉

      Nike "N is for Nike" 幼童套装从经典热身套装汲取灵感，采用柔软针织面料结合弹性设计，塑就自如运动体验。 夹克采用全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭，立领设计提升舒适度，落肩设计营造休闲体验。配套锥形剪裁长裤采用罗纹裤管口，舒适弹性腰部搭配抽绳，为孩子营造恰到好处的贴合感受。 可搭配其他 Nike T恤或背心，打造和谐统一的造型。

      • 显示颜色： 极地蓝
      • 款式： FV2872-450

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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