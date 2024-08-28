Naomi Osaka 大坂直美系列

女子短袖上衣

¥239
¥349
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黑/白色
冰番石榴色/白色

Naomi Osaka 大坂直美系列女子短袖上衣宽松舒适，尽显大坂直美的运动风范。厚实棉料柔软非凡，略带垂坠感，塑就休闲外观。背面饰以大坂直美标志性招财猫刺绣轮廓贴片，旨在向她所代表的日本文化和网球传奇致敬。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV0942-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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