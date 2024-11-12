Naomi Osaka 大坂直美系列女子精制针织毛衣由 Nike 与大坂直美携手打造，采用短款剪裁，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。 落肩衣袖结合超宽松版型，塑就理想叠搭单品。 双面针织面料饰以运动风格图案，致意大坂直美不断精进的精神作风。

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