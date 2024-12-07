Naomi Osaka

大坂直美系列女子高腰宽松针织长裤阔腿裤

¥579
¥649
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Naomi Osaka 大坂直美系列女子高腰宽松针织长裤由 Nike 与大坂直美携手打造，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。 两侧饰有运动风格镶边，结合正面褶裥细节和背面针裥元素，提升造型格调。 金色端头抽绳，致敬大坂直美对精品珠宝的热爱。

  • 显示颜色： 山峰白/淡象牙白/浅土褐
  • 款式： FV7799-121

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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