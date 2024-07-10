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      Naomi Osaka 大坂直美系列

      女子高腰梭织半身裙

      ¥599

      Naomi Osaka 大坂直美系列女子高腰梭织半身裙由大坂直美精心挑选，采用宽松高腰版型，兼具运动与奢华风范。以刺子绣为灵感的设计结合传统色调，旨在向经典致敬。正面融入抽绳设计，收紧可打造褶饰外观，增添层次感；柔软顺滑面料，塑就百穿不厌的佳选单品。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： FN2270-100

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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