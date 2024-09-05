Naomi Osaka 大坂直美系列女子高腰短裤由大坂直美精心挑选，采用高腰设计结合缎面般顺滑的面料，兼具运动与奢华风范。以刺子绣为灵感的设计结合中性配色，旨在向经典致敬。两侧融入按扣设计，搭配醒目镶边，尽显复古格调。

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