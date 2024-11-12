Naomi Osaka 大坂直美系列 Apex

渔夫运动帽

¥229

Naomi Osaka 大坂直美系列 Apex 渔夫运动帽由 Nike 与大坂直美携手打造，旨在致敬她的出身和去向。花卉图案和刺子绣风格缝线设计，象征着她的日本和海地血统；鲜艳色彩和厚实提花面料，致意她不断精进的精神作风。

  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/小马棕/金属金
  • 款式： HF1697-652

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