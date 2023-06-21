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      Naomi Osaka

      女子球衣

      ¥449

      椰奶色/黑
      褪色杉木绿/椰奶色

      Naomi Osaka 女子球衣采用短款剪裁，为你打造出众日常运动体验；肆意混搭，张扬个性，尽显强者风采。 低调柔和配色巧搭大阪直美的时尚元素，包括领口缝制的经典幸运猫贴片。该球衣醒目 97 字样代表她的出生年份，旨在致敬大阪直美及其根源，同时助你留下专属印记。

      • 显示颜色： 椰奶色/黑
      • 款式： DX1828-113

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