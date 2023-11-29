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      Naomi Osaka

      女子运动夹克

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      Naomi Osaka 女子运动夹克，满溢大阪直美风范。从标志性的网球招财猫，到缝制贴片，皆展现出这位当代精英运动员的标志性风格。缎面面料彰显奢华光泽感，提升造型格调，结合超宽松版型，便于叠搭，让你像大阪直美一样舒适又有型。加分设计：随附金属别针，可供定制专属外观。

      • 显示颜色： 惊喜可可色/淡象牙白/矿物色
      • 款式： FD5524-259

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