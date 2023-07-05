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      Naomi Osaka

      男子摇粒绒上衣

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      Naomi Osaka 男子摇粒绒上衣采用柔软摇粒绒面料结合翻领设计，助你在球场内外畅享温暖。该上衣出自 Naomi Osaka 系列，胸前饰有经典刺绣“NO”标志，展现这位当代精英运动员的标志性风格。

      • 显示颜色： 椰奶色/黑
      • 款式： DX1811-113

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