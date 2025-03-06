Nike Net Skills 背包将美观和实用完美融合。大容量主袋可安全放置你所有出行物品，内设手提电脑储存袋为笔记本提供专门放置空间，贴心的设计让你出行安心无忧。前置拉链袋和侧袋真正实现随用随取，极为便捷，专用球鞋隔层可让爱靴和其他物品分开放置，而衬垫背带更让肩头从此告别压迫不适感。

显示颜色： 暗磁铁灰/暗磁铁灰/暗磁铁灰

款式： BA4465-088