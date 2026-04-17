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Nike Heritage 2.0 After Dark Tour 耐克女子夜跑系列托特包 - 黑/透明粉/银

Nike Heritage 2.0 After Dark Tour

耐克女子夜跑系列托特包

¥299

夜幕降临，星光闪耀。Nike Heritage 2.0 After Dark Tour 耐克女子夜跑系列托特包是 Nike After Dark Tour 的专属纪念品。011 配色为耐克女子夜跑系列。


  • 显示颜色： 黑/透明粉/银
  • 款式： IF8252-011

Nike Heritage 2.0 After Dark Tour

¥299

夜幕降临，星光闪耀。Nike Heritage 2.0 After Dark Tour 耐克女子夜跑系列托特包是 Nike After Dark Tour 的专属纪念品。011 配色为耐克女子夜跑系列。

产品细节

  • 尺寸：53 长 x 14 宽 x 36 高（厘米）
  • 内置钥匙挂环
  • 内置插袋
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/透明粉/银
  • 款式： IF8252-011

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