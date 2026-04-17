第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Heritage 2.0 After Dark Tour
耐克女子夜跑系列托特包
¥299
夜幕降临，星光闪耀。Nike Heritage 2.0 After Dark Tour 耐克女子夜跑系列托特包是 Nike After Dark Tour 的专属纪念品。011 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 黑/透明粉/银
- 款式： IF8252-011
Nike Heritage 2.0 After Dark Tour
¥299
夜幕降临，星光闪耀。Nike Heritage 2.0 After Dark Tour 耐克女子夜跑系列托特包是 Nike After Dark Tour 的专属纪念品。011 配色为耐克女子夜跑系列。
产品细节
- 尺寸：53 长 x 14 宽 x 36 高（厘米）
- 内置钥匙挂环
- 内置插袋
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/透明粉/银
- 款式： IF8252-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。