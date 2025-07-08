 
NikeCourt Advantage 男子速干网球上衣 - 暗紫/白色/黑

NikeCourt Advantage 男子速干网球上衣采用修身版型，结合导湿速干的四向弹性面料，助你自信上场。肩部接缝设计，助你在旋转和击球时灵活自如。


  • 显示颜色： 暗紫/白色/黑
  • 款式： FZ9846-527

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 弹性面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
  • 肩部接缝设计，助你在挥拍时畅享流畅自如的运动体验
  • 加长后摆，提升包覆效果

产品细节

  • NikeCourt 标志
  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

