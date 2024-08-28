NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤助你保持出色状态，驰骋赛场。该短裤富有弹性，搭载导湿速干技术，无论是在比赛过程中还是提升发球技术，皆可助你保持干爽。口袋设计，可供存放网球，为你缔造心无旁骛的比赛体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。