NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球夹克采用匠心设计，堪称热身和放松时的叠搭佳选。采用导湿速干面料，无论是练习击球还是庆祝胜利，皆可助你帮助保持干爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。