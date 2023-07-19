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      NikeCourt Air Vapor Ace

      男子网球鞋

      ¥549

      黑/伽马蓝/白色/鲜橙红
      荧光黄/白色/黑

      Nike Air Vapor Ace 男子网球鞋搭载皮革和织物鞋面、透气孔及透气拼接设计，实现卓越的支撑力和透气性。采用凹口设计的内靴结构包裹足部，营造稳固锁定的舒适感受，同时搭配嵌入式 Air-Sole 气垫，铸就非凡的缓震性能。

      • 显示颜色： 黑/伽马蓝/白色/鲜橙红
      • 款式： 724868-084

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