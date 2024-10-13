NikeCourt Air Zoom Vapor 11 女子硬地球场网球鞋强势回归，演绎焕新格调，备受优秀运动员们的认可。该鞋款采用低帮设计，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力。出众的模压鞋侧壁和透气鞋面等主打设计，与你挚爱的耐穿快速移动设计相得益彰。

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