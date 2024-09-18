NikeCourt Air Zoom Vapor 11 Electric 「电掣」 配色男子硬地球场网球鞋强势回归，焕新演绎新格调，备受网球强手的认可。 该鞋款采用低帮设计，有助提升速度的元素，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力，令你在训练中轻松跑动。 出众的模压鞋侧壁和透气鞋面等主打设计，与你挚爱的耐穿快速移动设计相得益彰。

显示颜色： 多色/多色

款式： FV2276-900