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      NikeCourt Air Zoom Zero HC

      男子网球鞋

      ¥899

      NikeCourt Air Zoom Zero HC 搭载 NikeCourt 全掌型 Zoom Air 气垫，造就出色灵敏响应性能和非凡赛场表现力。舒适贴合鞋面和织物系带系统设计，带来如第二层肌肤般的舒适锁定效果。

      • 显示颜色： 白色/铁架黑/麦黄/激光红
      • 款式： AA8018-101

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