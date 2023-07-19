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      NikeCourt Dri-FIT Advantage

      男子速干网球上衣

      ¥499

      NikeCourt Dri-FIT Advantage 男子速干网球上衣出自 NikeCourt Advantage 系列，让你展露锋芒，驰骋赛场。采用导湿速干技术，为球员塑就日常穿搭佳选。此款上衣富有弹性且透气出众，无论是训练还是比赛，皆可助你全力应战。衣袖融入匠心接缝设计，令你满怀自信，在赛场上无拘畅动。

      • 显示颜色： 白色/水洗水鸭青/黑
      • 款式： DX5539-100

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