 
NikeCourt Dri-FIT Advantage 郑钦文同款女子速干褶裥网球半身裙不对称百褶裙（含打底） - 白色/黑

NikeCourt Dri-FIT Advantage

郑钦文同款女子速干褶裥网球半身裙不对称百褶裙（含打底）

40% 折让

NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子速干褶裥网球半身裙飘逸动感，彰显个性风采。轻盈弹性外层搭配褶裥设计，打造层次外观，令你在驰骋球场时，飘逸动感；内置短裤，提供出色包覆效果。无论比赛如何变化，这款半身裙都能助你发挥上佳表现。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DR6850-100

NikeCourt Dri-FIT Advantage

40% 折让

NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子速干褶裥网球半身裙飘逸动感，彰显个性风采。轻盈弹性外层搭配褶裥设计，打造层次外观，令你在驰骋球场时，飘逸动感；内置短裤，提供出色包覆效果。无论比赛如何变化，这款半身裙都能助你发挥上佳表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 内置短裤右腿外侧配有口袋设计，提供塞入备用球的空间，方便收纳

产品细节

  • 面料：聚酯纤维。短裤：聚酯纤维/氨纶。腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DR6850-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。