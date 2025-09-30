NikeCourt Dri-FIT Advantage
郑钦文同款女子速干褶裥网球半身裙不对称百褶裙（含打底）
40% 折让
NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子速干褶裥网球半身裙飘逸动感，彰显个性风采。轻盈弹性外层搭配褶裥设计，打造层次外观，令你在驰骋球场时，飘逸动感；内置短裤，提供出色包覆效果。无论比赛如何变化，这款半身裙都能助你发挥上佳表现。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DR6850-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 内置短裤右腿外侧配有口袋设计，提供塞入备用球的空间，方便收纳
产品细节
- 面料：聚酯纤维。短裤：聚酯纤维/氨纶。腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
