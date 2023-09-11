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      NikeCourt Dri-FIT Heritage

      女子速干法式毛圈网球上衣

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      NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子速干法式毛圈网球上衣采用半长拉链开襟设计，搭载导湿速干技术，可谓是一款佳选单品，无论是赛前热身还是居家休闲，皆可轻松驾驭。袖口和企领后部融入条纹设计，塑就经典风范；宽松版型，助你在球场内外畅动自如。柔软法式毛圈面料，带来舒适穿着感受。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： FB4152-100

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