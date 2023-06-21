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      NikeCourt Dri-FIT Slam

      女子网球短裙

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      深渊绿/白色
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      NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用匠心设计，可随行而动，助你畅快击球，在球场上大展身手。 柔软透气面料打造非凡轻盈感受，让你自在无拘，畅享比赛。 弹性导湿速干内置短裤结合网眼布腰部，缔造舒适凉爽的穿着体验，助力一击发球得分。

      • 显示颜色： 深渊绿/白色
      • 款式： DR6855-301

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