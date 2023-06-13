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      NikeCourt Dri-FIT Slam

      女子网球速干短裙

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      粘土灰/樱粉/白色
      铁架黑/氧气紫/白色

      穿上导湿速干的 NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙，在赛场自由驰骋。双层褶裥随身姿轻盈摇曳，尽显灵动飘逸；内置短裤，提供有力支撑。柔软网眼布腰部设计，舒适贴合，有助减少紧勒感或束缚感。

      • 显示颜色： 粘土灰/樱粉/白色
      • 款式： DR9750-655

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