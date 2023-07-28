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      NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干印花网球半身裙采用匠心设计，可随行而动，助你在球场上大展身手。轻盈柔软面料，让你自在无拘，畅享比赛。弹性导湿速干内置短裤结合网眼腰部，缔造舒适凉爽的穿着体验，助力一击发球得分。

      • 显示颜色： 椰奶色/星云青/白色
      • 款式： DX5415-113

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