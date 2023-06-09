跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      NikeCourt Dri-FIT Slam

      男子网球上衣

      ¥479
      ¥599
      20% 折让

      NikeCourt Dri-FIT Slam 男子网球上衣搭载导湿速干性能，助你自如挥拍。 球场上的运动体验至关重要，因此我们采用弹性面料和匠心排布的接缝设计，让你畅动自如。此外，图案灵感源自澳大利亚地形，旨在向网球大型赛事之一致敬。

      • 显示颜色： 足球灰/黑
      • 款式： DR6598-085

      尺寸与尺码

      •  
      • 修身版型，塑就出众贴合感

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。