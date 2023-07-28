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      NikeCourt Dri-FIT Victory

      女子长袖网球上衣

      ¥499

      泡沫薄荷绿/黑
      黑/白色
      白色/黑

      NikeCourt Dri-FIT Victory 女子长袖网球上衣是热身时的佳选单品。采用柔软透气设计，可与上衣和翻领T恤叠搭，也可在天气骤变时作为理想叠搭之选。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/黑
      • 款式： CV4698-379

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