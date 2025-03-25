灵动应万变，新年有得盘。NikeCourt Heritage CNY 耐克灵蛇迎新系列男子薄绒网球夹克从网球场的布局中汲取设计灵感，令你在赛场之外也能尽显挚爱运动风采。顺滑针织面料，内里轻微加绒，结合罗纹细节和幸运色调，塑就经典夹克外观和质感，助你从容应对来年挑战。

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