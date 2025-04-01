NikeCourt Lite 2

男子硬地球场网球鞋

¥549

NikeCourt Lite 2 男子硬地球场网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。专为硬地球场打造，独特外底融入 5 种别致纹路，分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： AR8836-100

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