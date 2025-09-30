NikeCourt Lite 4
女子硬地球场网球鞋
10% 折让
无论是垫球、近网短球还是突破平局奋力打出直线球，NikeCourt Lite 4 女子硬地球场网球鞋皆可助你保住发球局。该鞋款灵活耐穿，在漫长的往返拍击过程中，助你打出制胜一击。
- 显示颜色： 白色/加农绿/泡沫薄荷绿
- 款式： FD6575-107
强劲抓地
鞋头区域添加橡胶材料，缔造出众耐穿性。此外，前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。
稳固支撑
合成材质覆面提供侧向支撑力，帮助稳固后跟。
透气鞋面
鞋面融入网眼布，舒适透气。
柔软舒适，休闲自在
柔软鞋口搭配加垫后跟，赋予脚踝舒适稳固感受。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
