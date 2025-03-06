NikeCourt Phoenix Fleece

女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫

¥499

足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
黑/黑/青灰色/白色

NikeCourt Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫将 NikeCourt 经典格调与学院风范巧妙糅合。 以超宽松版型和夸张细节焕新升级，采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，缔造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。

  • 显示颜色： 足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
  • 款式： HQ0352-085

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