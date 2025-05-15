NikeCourt Phoenix Fleece
女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫
¥499
NikeCourt Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫将 NikeCourt 经典格调与学院风范巧妙糅合。 以超宽松版型和夸张细节焕新升级，采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，缔造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
- 显示颜色： 足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
- 款式： HQ0352-085
NikeCourt Phoenix Fleece
¥499
NikeCourt Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领网球运动衫将 NikeCourt 经典格调与学院风范巧妙糅合。 以超宽松版型和夸张细节焕新升级，采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，缔造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
产品细节
- 正面饰有贴片图案和刺绣轮廓元素
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 足球灰/足球灰/高压电黄/矿物青
- 款式： HQ0352-085
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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