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      NikeCourt Slam

      赛场同款 Dri-FIT 女子速干网球连衣裙

      ¥799

      闪电蓝/白色
      铁锈色/黑

      NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹力，轻盈舒适，助你提升比赛表现。 采用高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法。 背面匠心开口设计结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽。

      • 显示颜色： 闪电蓝/白色
      • 款式： FQ2492-437

      尺寸与尺码

      紧身版型：舒适贴合

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