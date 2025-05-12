NikeCourt Slam
Dri-FIT 男子速干网球短袖上衣
¥489¥54910% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短袖上衣采用修身版型，助你心无旁骛，发挥上佳表现。四向弹性面料轻盈透气，结合 Dri-FIT 技术，有助导湿速干。精心设计的肩部结构，助你舒适畅动。
- 显示颜色： 白色/明亮绿/中灰
- 款式： FZ6858-100
NikeCourt Slam
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NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短袖上衣采用修身版型，助你心无旁骛，发挥上佳表现。四向弹性面料轻盈透气，结合 Dri-FIT 技术，有助导湿速干。精心设计的肩部结构，助你舒适畅动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 四向弹性面料，轻盈透气，有助减少黏腻感
- 肩部接缝经匠心设计，助你自如挥拍
- 加长后身下摆，提升包覆效果
产品细节
- 弹性衣领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/明亮绿/中灰
- 款式： FZ6858-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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