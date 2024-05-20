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      NikeCourt Slam

      Dri-FIT 男子速干网球短裤

      ¥499

      明亮硫黄色/浅激光橙/黑
      铁锈色/石英粉/白色
      闪电蓝/灰石板蓝/白色

      NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤根据运动员的运动解析匠心打造，助力在球场上发挥出色表现。标准版型结合轻盈弹性面料，营造自如畅动体验，任你在场上尽情跑动。匠心剪裁，助你专注磨练球技。

      • 显示颜色： 明亮硫黄色/浅激光橙/黑
      • 款式： FD5285-709

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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