NikeCourt Slam

Dri-FIT 男子速干网球短裤

¥549

明亮绿/中灰
矿物青/高压电黄/白色

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就轻盈舒适效果，助你随时上场。 四向弹性面料，营造无拘运动体验；侧边口袋设计可供存放网球，助你整装待发，随时应战。

  • 显示颜色： 明亮绿/中灰
  • 款式： FZ6900-331

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