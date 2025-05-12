 

NikeCourt Slam

Dri-FIT 男子速干网球背心

¥399¥49920% 折让
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NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球背心轻盈透气，塑就心无旁骛的比赛体验。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 矿物青/白色
  • 款式： HQ6407-379

NikeCourt Slam

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NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球背心轻盈透气，塑就心无旁骛的比赛体验。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • 轻盈四向弹性面料，助你自如畅动
  • 袖窿精心打造，在挥杆和发球时塑就出众灵活性和舒适感受
  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 翻折缝线下摆，触感顺滑
  • 革新衣领弹性出众，塑就顺滑利落的贴合感受

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿物青/白色
  • 款式： HQ6407-379

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