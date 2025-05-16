NikeCourt Slam
Dri-FIT 男子速干网球背心
¥499
售罄：此配色当前无货
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球背心轻盈透气，塑就心无旁骛的比赛体验。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 矿物青/白色
- 款式： HQ6407-379
NikeCourt Slam
¥499
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球背心轻盈透气，塑就心无旁骛的比赛体验。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 轻盈四向弹性面料，助你自如畅动
- 袖窿精心打造，在挥杆和发球时塑就出众灵活性和舒适感受
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 翻折缝线下摆，触感顺滑
- 革新衣领弹性出众，塑就顺滑利落的贴合感受
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 矿物青/白色
- 款式： HQ6407-379
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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