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      NikeCourt Slam

      郑钦文同款 Dri-FIT 女子速干网球背心

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      烟灰紫红/烟灰紫红/微黄绿/白色
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      NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球背心，助你释放澎湃能量，酣战一场。活力色彩，助你在球场上尽展醒目风范；透气设计结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽，在比赛升温之际亦能令你倍感舒爽。弹性轻盈面料搭配高领口设计，助你轻松驾驭不同姿势，在活力畅动时纵享舒适贴合体验和出色包覆效果。

      • 显示颜色： 烟灰紫红/烟灰紫红/微黄绿/白色
      • 款式： FD5636-208

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