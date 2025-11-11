 
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣 - 亮橙

亮橙
泡沫薄荷绿

NikeCourt Slam Dri-FIT ADV 男子速干网球上衣采用匠心肩缝结构，助你发挥出色挥拍表现。革新导湿速干技术和轻盈弹性罗纹面料，助你在运动升温之际保持干爽。


  • 显示颜色： 亮橙
  • 款式： HM6711-873

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 四向弹性面料轻盈干爽，有助减少身体黏腻感
  • 肩部接缝前移设计，助你自如挥拍
  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 包边缝线下摆结合侧边开衩设计，有助灵活畅动

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
