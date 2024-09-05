NikeCourt Vapor 11 PE 男子硬地球场网球鞋采用出众低帮设计，搭载有助提升速度的元素，助你发挥迅疾表现。模压鞋侧壁和透气鞋面等关键元素，与备受青睐的耐穿提速设计相得益彰。该鞋款旨在向那些在球场上先发制人、健步如飞从而全力以赴的球员致敬。

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