NikeCourt Vapor 11 HC Premium

女子硬地球场网球鞋

¥849
¥1,199
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NikeCourt Vapor 11 HC Premium 女子硬地球场网球鞋采用低帮设计，搭载有助提升速度的元素，助你在比赛中快速移动，同时提供出众支撑力。模压鞋侧壁和透气鞋面等关键元素，与备受青睐的耐穿提速设计相得益彰。该鞋款饰有匠心图案，旨在向纽约传奇锦标赛致敬。

  • 显示颜色： 微葡萄紫/明亮葡萄紫/浅野芒果黄/金属银
  • 款式： FQ7266-500

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