NikeCourt Vapor 11 HC Premium 男子硬地球场网球鞋采用低帮设计，搭载有助提升速度的元素，助你在比赛中快速移动，同时提供出众支撑力。模压鞋侧壁和透气鞋面等关键元素，与备受青睐的耐穿提速设计相得益彰。该鞋款饰有匠心图案，旨在向纽约传奇锦标赛致敬。

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