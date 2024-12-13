NikeCourt Vapor 11 Premium 男子硬地球场网球鞋强势回归，焕新演绎新格调，备受网球强手的认可。 该鞋款采用低帮设计，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力，令你在训练中轻松跑动。 出众的模压鞋侧壁和透气鞋面等主打设计，与你挚爱的耐穿快速移动设计相得益彰。 鞋款融入金色元素，包括可拆卸配饰，为造型增添出众风采。

显示颜色： 幻影灰白/大学灰/金属金/金属银

款式： FZ1245-001