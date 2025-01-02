NikeCourt Vapor Pro 2 Magnolia 男子硬地球场网球鞋助你在比赛中应对激烈对峙，夺得比赛胜利。该鞋款沿袭元年款 Pro 中的人气元素：出色近地感设计和富有弹力的 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中畅享 Vapor 舒适感受，轻松驾驭凹凸不平的地面，取得突破。该版本饰有木兰花印花图案，搭配金色元素点缀。

显示颜色： 白色/黑/金属金

款式： FZ8227-100