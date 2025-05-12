NikeCourt Victory
Dri-FIT 男子速干网球上衣
¥209¥29930% 折让
NikeCourt Victory Dri-FIT 男子速干网球上衣采用经典版型，搭配导湿速干技术，助你发挥出色表现。肩部背面接缝设计，助你在旋转和击球时灵活自如。
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： FZ6922-657
NikeCourt Victory
¥209¥29930% 折让
NikeCourt Victory Dri-FIT 男子速干网球上衣采用经典版型，搭配导湿速干技术，助你发挥出色表现。肩部背面接缝设计，助你在旋转和击球时灵活自如。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软针织面料，轻盈舒适
- 背面革新接缝结构，在击球过程中营造自如运动体验
- 侧缝拼接设计，提升舒适性和灵活性
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： FZ6922-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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