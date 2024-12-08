NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa

纳达尔男子硬地球场网球鞋

¥799
¥999
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空间蓝/空间蓝/激光蓝
白色/荧光黄/晶洞水鸭青

NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa 纳达尔男子硬地球场网球鞋在关键部位巧妙融入耐穿柔韧材料，可驾驭高强度比赛。经典的拉斐尔·纳达尔专属细节，在你纵横球场时彰显挚爱球员风采。

  • 显示颜色： 空间蓝/空间蓝/激光蓝
  • 款式： DD1579-401

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