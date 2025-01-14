Nike x RT

男子外套

¥2,899

意大利设计师 Riccardo Tisci 将经典外套定制风格赋予 NikeLab x RT 男子外套。尽管保持经典宽松版型，但采用抗水面料及密封接缝处理，缔造优雅风度，有效提升气候适应性。

  • 显示颜色： 丰盛绿
  • 款式： 889969-399

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