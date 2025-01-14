学院运动风 NikeLab x RT Destroyer 男子夹克采用配置 Riri 拉链的胸部包边口袋，这一设计灵感源于经典短夹克。 大尺寸绒线贴片，彰显你对 Riccardo Tisci 打造的虚拟篮球队的支持之心。

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