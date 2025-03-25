NikeLab Air Force 1 Retro PRM

复刻男子运动鞋

¥1,049

帆白/帆白/帆白
粉砂岩红/帆白/粉砂岩红

NikeLab Air Force 1 Low Jewel 男子运动鞋重塑 1996 年推出的迷你 “宝石” Swoosh 标志。奢华升级令此款复刻运动鞋犹如罕见宝石般珍贵。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/帆白
  • 款式： 941912-100

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